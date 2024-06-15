T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/416 Esas 08/06/2024

Kayseri İli, Melikgazi İlç., Hisarcık Bahçelievler Mah., sınırları içerisinde Rüzgarlı Sok. sonunun 30 mt. kuzey batısı, Çiftlik Sok. 30 mt. doğusunda, Dağdeviren Sok.'ta Osman Sökmen'e ait Ada:208 parsel 6 nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 1911 m² büyüklüğündeki meyve ve diğer ağaçların bulunduğu yerin adına tapuya tesciline karar verilmesini mahkememizden talep etmiş olup TMK'nın 713/5 ve devamı maddeleri uyarınca ilan olunur.