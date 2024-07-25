T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.07.2024 - 00:00

Sayı: 2023/166 Esas 25/10/2023

Maliye Hazinesi İleKayseri Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle gaipliği istenenler hakkında ilk ilan yapıldıktan sonraki altıncı ayın sonunda 2. ilanın yaptırılmasına karar verilmiş olup,Dava konusu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mah. 3257 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Hanım oğlu Mahmut'un kim olduğu tespit edilemediği, bu nedenle Kayseri 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/06/2012 tarihli 2011/1337 esas 2012/787 karar sayılı ilamıyla kayyım atandığı, dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucunda 3198 ada 3 parsel numarasınını aldığı,

Hamım oğlu Mahmut hakkında kayyımlık kararı verilmesinden itibaren 10 yıl geçtiği ve taşınmaz bu süre zarfında kayyım marifetiyle idare edildiğinden dava konusu taşınmazdaki Hanım oğlu Mahmut adına kayıtlı hissenin Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep edilmiş olmakla;

Kendisine kayyım atananve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mah. 3257 ada, 22 parsel sayılı sayılı (imar uygulaması sonucunda 3198 ada 3 parsel) taşınmazda hissesi olanHamım oğlu Mahmut'u tanıyan, bilen ve bu konuda bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içindemahkememize başvurup bilgivermeleri, aksi halde yargılamaya devam olunup karar verileceğiTMK 33/2 ve 588/1 ve 2.fıkraları gereğince ilanen tebliğ olunur. 25/10/2023