T.C. KAYSERİ 2. İNFAZ HÂKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/10023 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO: 2024/10019

Hükümlü hakkında Hâkimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 25/10/2024 tarihli ilamı ile Kayseri 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27/11/2017 tarih ve 2017/1926 D. İş sayılı kararının KALDIRILMASINA,Hükümlünün koşullu salıverildikten sonra 17/06/2021 tarihinde işlemiş olduğu kasıtlı suç için verilen 7 ay 15 gün HAPİS cezasının iki katı olan 450 GÜNLÜK sürenin 5275 s. CGTİHK'nun 107/13.a maddesi uyarınca AYNEN ÇEKTİRİLMESİNE ile cezalandırılan Mehmet ve Fatma oğlu, 04/05/1978 doğumlu, Kayseri, İncesu, Dokuzpınar mah/köy nüfusuna kayıtlı FUAT KÜLAHCI gerekçeli kararımız tebliğ edilememiş ve mernis adresi olmayan, tebligata yarar başka adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul olarak kabul edilerek, 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karara karşı itiraz hakkı bulunup tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Hakimliğimize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanağın Hakime onaylatılmak kaydıyla itiraz edebileceği İLAN OLUNUR. 09.12.2024