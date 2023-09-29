T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2021/1892 Esas
KARAR NO: 2022/1597
Mahkememizin işbu dosyasından verilen karar tüm araştırmalara rağmen davalılardan Fatih BIYIK'atebliğ edilmemiş olup, davacı vekilinin talebi üzerine gerekçeli kararın davalı Fatih BIYIK-T.C. No;33763638784'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce verilen kararın hüküm kısmı aşağıdadır.
-HÜKÜM:
1- Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi, İnnice Mevkii, cilt 29, sayfa no 2883, ada 4168, parsel 33 te kayıtlı 3.555,16 m² yüz ölçümlü tarla vasfındaki taşınmazda;
HİSSEDAR MÜŞTEREK MÜLKİYET ORANI
Fevziye KIŞ 164590740740741 / 35551600000000000
Türkan BOZBIYIK 164590740740741 / 35551600000000000
Ahmet KIŞ 164590740740741 / 35551600000000000
Hatice KIŞ 493772222222222 / 35551600000000000
Mustafa KÜTÜK 395017777777778 / 35551600000000000
Mustafa BIYIK (Rıza oğlu) 395017777777778 / 35551600000000000
İsmail BIYIK 395017777777778 / 35551600000000000
Nebahat NAZLI 222197500000000 / 35551600000000000
Sebahat BIYIK 222197500000000 / 35551600000000000
Fatih BIYIK 222197500000000 / 35551600000000000
Şükran AVCI 740658333333333 / 35551600000000000
İrfan İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Ethem İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Emrullah İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Hacı İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Mehmet İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Fatma HÖKELEK 740658333333333 / 35551600000000000
Ahmet İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Zümrüt ÖZCAN 740658333333333 / 35551600000000000
Hacı İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Ali İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Abdullah İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Selahattin İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Mutlu İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Yılmaz İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Davut İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000
Hikmet UYAR 740658333333333 / 35551600000000000
Hacıkız UZEL 740658333333333 / 35551600000000000
Fatma GEREZ 888790000000000 / 35551600000000000
Zümrüt TOPRAK 888790000000000 / 35551600000000000
Hikmet HOROZ 888790000000000 / 35551600000000000
Hatice AKTAŞ 888790000000000 / 35551600000000000
Yusuf ÇİLER 888790000000000 / 35551600000000000
Mustafa BIYIK (Mustafa oğlu) 14936609722222200 / 35551600000000000
Toplam 35551600000000000
2- Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Yediağaç Mahallesi, Eşmecik Mevkii, cilt 11, sayfa no 1053, ada 4503, parsel 14 te kayıtlı 1.555,15 m² yüz ölçümlü bağ vasfındaki taşınmazda;
HİSSEDAR MÜŞTEREK MÜLKİYET ORANI
Mustafa KÜTÜK 604780555555556 / 15551500000000000
Mustafa BIYIK (Rıza oğlu) 172794444444444 / 15551500000000000
İsmail BIYIK 172794444444444 / 15551500000000000
Nebahat NAZLI 97196875000000 / 15551500000000000
Sebahat BIYIK 97196875000000 / 15551500000000000
Fatih BIYIK 97196875000000 / 15551500000000000
Şükran AVCI 323989583333333 / 15551500000000000
İrfan İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Ethem İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Emrullah İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Hacı İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Mehmet İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Fatma HÖKELEK 323989583333333 / 15551500000000000
Ahmet İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Zümrüt ÖZCAN 323989583333333 / 15551500000000000
Hacı İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Ali İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Abdullah İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Selahattin İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Mutlu İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Yılmaz İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Davut İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000
Hikmet UYAR 323989583333333 / 15551500000000000
Hacıkız UZEL 323989583333333 / 15551500000000000
Fatma GEREZ 388787500000000 / 15551500000000000
Zümrüt TOPRAK 388787500000000 / 15551500000000000
Hikmet HOROZ 388787500000000 / 15551500000000000
Hatice AKTAŞ 388787500000000 / 15551500000000000
Yusuf ÇİLER 388787500000000 / 15551500000000000
Mustafa BIYIK (Mustafa oğlu) 6533789930555560 / 15551500000000000
Toplam 15551500000000000
3- Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Yediağaç Mahallesi, İnnice Mevkii, cilt 9, sayfa no 879, ada 4498, parsel 73 te kayıtlı 4.650,61 m² yüz ölçümlü bağ vasfındaki taşınmazda;
HİSSEDAR MÜŞTEREK MÜLKİYET ORANI
Fevziye KIŞ 107653009259259 / 46506100000000000
Türkan BOZBIYIK 107653009259259 / 46506100000000000
Ahmet KIŞ 107653009259259 / 46506100000000000
Hatice KIŞ 322959027777778 / 46506100000000000
Mustafa KÜTÜK 258367222222222 / 46506100000000000
Mustafa BIYIK (Rıza oğlu) 258367222222222 / 46506100000000000
İsmail BIYIK 258367222222222 / 46506100000000000
Nebahat NAZLI 145331562500000 / 46506100000000000
Sebahat BIYIK 145331562500000 / 46506100000000000
Fatih BIYIK 145331562500000 / 46506100000000000
Şükran AVCI 484438541666667 / 46506100000000000
İrfan İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Ethem İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Emrullah İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Hacı İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Mehmet İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Fatma HÖKELEK 484438541666667 / 46506100000000000
Ahmet İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Zümrüt ÖZCAN 484438541666667 / 46506100000000000
Hacı İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Ali İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Abdullah İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Selahattin İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Mutlu İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Yılmaz İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Davut İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000
Hikmet UYAR 484438541666667 / 46506100000000000
Hacıkız UZEL 484438541666667 / 46506100000000000
Fatma GEREZ 581326250000000 / 46506100000000000
Zümrüt TOPRAK 581326250000000 / 46506100000000000
Hikmet HOROZ 581326250000000 / 46506100000000000
Hatice AKTAŞ 581326250000000 / 46506100000000000
Yusuf ÇİLER 581326250000000 / 46506100000000000
Mustafa BIYIK (Mustafa oğlu) 9769510590277780 / 46506100000000000
Toplam 23253050000000000
Adlarına hisseleri oranında TMK 644. maddesi gereğince ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,
Bilirkişi raporunun karar ekinden sayılmasına,
Alınması gerekli olan 80,70 TL Karar ilam harcından davacı tarafından peşin olarak yatırılan 59,30TL'nin mahsubu ile bakiye 21,40-TL'nin davalılardantahsili ile Hazineye irad kaydedilmesine,
Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince belirlenen 5.500,00TL ücreti vekaletin, davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Davalı İbrahim Oba'nın kendisini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince belirlenen 5.500,00TL ücreti vekaletin, davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Davacıların yapmış oldukları toplam 5.224,48 TL yargılama giderinin dosyada mevcut tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davanın taraflarından tahsili iledavacılara verilmesine,
Yatırılan gider avansından geriye kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilininYüzüne karşıkarşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinafyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/11/2022
Tebliğ yerine geçmek üzereson ilan tarihinden itibaren yedi gün sonradavalı Fatih BIYIK-T.C. No;33763638784'a ilanen tebliğ yapılmış sayılır. 23/05/2023