T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Eylül 2023

ESAS NO: 2021/1892 Esas

KARAR NO: 2022/1597

Mahkememizin işbu dosyasından verilen karar tüm araştırmalara rağmen davalılardan Fatih BIYIK'atebliğ edilmemiş olup, davacı vekilinin talebi üzerine gerekçeli kararın davalı Fatih BIYIK-T.C. No;33763638784'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce verilen kararın hüküm kısmı aşağıdadır.

-HÜKÜM:

1- Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi, İnnice Mevkii, cilt 29, sayfa no 2883, ada 4168, parsel 33 te kayıtlı 3.555,16 m² yüz ölçümlü tarla vasfındaki taşınmazda;

HİSSEDAR MÜŞTEREK MÜLKİYET ORANI

Fevziye KIŞ 164590740740741 / 35551600000000000

Türkan BOZBIYIK 164590740740741 / 35551600000000000

Ahmet KIŞ 164590740740741 / 35551600000000000

Hatice KIŞ 493772222222222 / 35551600000000000

Mustafa KÜTÜK 395017777777778 / 35551600000000000

Mustafa BIYIK (Rıza oğlu) 395017777777778 / 35551600000000000

İsmail BIYIK 395017777777778 / 35551600000000000

Nebahat NAZLI 222197500000000 / 35551600000000000

Sebahat BIYIK 222197500000000 / 35551600000000000

Fatih BIYIK 222197500000000 / 35551600000000000

Şükran AVCI 740658333333333 / 35551600000000000

İrfan İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Ethem İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Emrullah İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Hacı İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Mehmet İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Fatma HÖKELEK 740658333333333 / 35551600000000000

Ahmet İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Zümrüt ÖZCAN 740658333333333 / 35551600000000000

Hacı İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Ali İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Abdullah İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Selahattin İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Mutlu İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Yılmaz İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Davut İLTAŞ 740658333333333 / 35551600000000000

Hikmet UYAR 740658333333333 / 35551600000000000

Hacıkız UZEL 740658333333333 / 35551600000000000

Fatma GEREZ 888790000000000 / 35551600000000000

Zümrüt TOPRAK 888790000000000 / 35551600000000000

Hikmet HOROZ 888790000000000 / 35551600000000000

Hatice AKTAŞ 888790000000000 / 35551600000000000

Yusuf ÇİLER 888790000000000 / 35551600000000000

Mustafa BIYIK (Mustafa oğlu) 14936609722222200 / 35551600000000000

Toplam 35551600000000000

2- Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Yediağaç Mahallesi, Eşmecik Mevkii, cilt 11, sayfa no 1053, ada 4503, parsel 14 te kayıtlı 1.555,15 m² yüz ölçümlü bağ vasfındaki taşınmazda;

HİSSEDAR MÜŞTEREK MÜLKİYET ORANI

Mustafa KÜTÜK 604780555555556 / 15551500000000000

Mustafa BIYIK (Rıza oğlu) 172794444444444 / 15551500000000000

İsmail BIYIK 172794444444444 / 15551500000000000

Nebahat NAZLI 97196875000000 / 15551500000000000

Sebahat BIYIK 97196875000000 / 15551500000000000

Fatih BIYIK 97196875000000 / 15551500000000000

Şükran AVCI 323989583333333 / 15551500000000000

İrfan İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Ethem İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Emrullah İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Hacı İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Mehmet İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Fatma HÖKELEK 323989583333333 / 15551500000000000

Ahmet İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Zümrüt ÖZCAN 323989583333333 / 15551500000000000

Hacı İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Ali İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Abdullah İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Selahattin İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Mutlu İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Yılmaz İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Davut İLTAŞ 323989583333333 / 15551500000000000

Hikmet UYAR 323989583333333 / 15551500000000000

Hacıkız UZEL 323989583333333 / 15551500000000000

Fatma GEREZ 388787500000000 / 15551500000000000

Zümrüt TOPRAK 388787500000000 / 15551500000000000

Hikmet HOROZ 388787500000000 / 15551500000000000

Hatice AKTAŞ 388787500000000 / 15551500000000000

Yusuf ÇİLER 388787500000000 / 15551500000000000

Mustafa BIYIK (Mustafa oğlu) 6533789930555560 / 15551500000000000

Toplam 15551500000000000

3- Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Yediağaç Mahallesi, İnnice Mevkii, cilt 9, sayfa no 879, ada 4498, parsel 73 te kayıtlı 4.650,61 m² yüz ölçümlü bağ vasfındaki taşınmazda;

HİSSEDAR MÜŞTEREK MÜLKİYET ORANI

Fevziye KIŞ 107653009259259 / 46506100000000000

Türkan BOZBIYIK 107653009259259 / 46506100000000000

Ahmet KIŞ 107653009259259 / 46506100000000000

Hatice KIŞ 322959027777778 / 46506100000000000

Mustafa KÜTÜK 258367222222222 / 46506100000000000

Mustafa BIYIK (Rıza oğlu) 258367222222222 / 46506100000000000

İsmail BIYIK 258367222222222 / 46506100000000000

Nebahat NAZLI 145331562500000 / 46506100000000000

Sebahat BIYIK 145331562500000 / 46506100000000000

Fatih BIYIK 145331562500000 / 46506100000000000

Şükran AVCI 484438541666667 / 46506100000000000

İrfan İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Ethem İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Emrullah İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Hacı İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Mehmet İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Fatma HÖKELEK 484438541666667 / 46506100000000000

Ahmet İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Zümrüt ÖZCAN 484438541666667 / 46506100000000000

Hacı İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Ali İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Abdullah İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Selahattin İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Mutlu İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Yılmaz İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Davut İLTAŞ 484438541666667 / 46506100000000000

Hikmet UYAR 484438541666667 / 46506100000000000

Hacıkız UZEL 484438541666667 / 46506100000000000

Fatma GEREZ 581326250000000 / 46506100000000000

Zümrüt TOPRAK 581326250000000 / 46506100000000000

Hikmet HOROZ 581326250000000 / 46506100000000000

Hatice AKTAŞ 581326250000000 / 46506100000000000

Yusuf ÇİLER 581326250000000 / 46506100000000000

Mustafa BIYIK (Mustafa oğlu) 9769510590277780 / 46506100000000000

Toplam 23253050000000000

Adlarına hisseleri oranında TMK 644. maddesi gereğince ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

Bilirkişi raporunun karar ekinden sayılmasına,

Alınması gerekli olan 80,70 TL Karar ilam harcından davacı tarafından peşin olarak yatırılan 59,30TL'nin mahsubu ile bakiye 21,40-TL'nin davalılardantahsili ile Hazineye irad kaydedilmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince belirlenen 5.500,00TL ücreti vekaletin, davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

Davalı İbrahim Oba'nın kendisini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince belirlenen 5.500,00TL ücreti vekaletin, davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

Davacıların yapmış oldukları toplam 5.224,48 TL yargılama giderinin dosyada mevcut tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davanın taraflarından tahsili iledavacılara verilmesine,

Yatırılan gider avansından geriye kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilininYüzüne karşıkarşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinafyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/11/2022

Tebliğ yerine geçmek üzereson ilan tarihinden itibaren yedi gün sonradavalı Fatih BIYIK-T.C. No;33763638784'a ilanen tebliğ yapılmış sayılır. 23/05/2023