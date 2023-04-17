T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayınlanma: 17 Nisan 2023

ESAS NO : 2022/47 Tereke

Konu : Tereke Tespiti

Mahkememize açılan terekenin tespiti davasında Müteveffa ERDAL ERGÜN'ün( TC 50806318618 TC kimlik numaralı, Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi, Kaynar Mahallesi nüfusuna kayıtlı) alacaklı ve borçlularının tespiti amacıyla ;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıdakapsamak üzere ilgililerin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren dayandıkları belgeler ile birlikte 1 (bir) ay içinde (Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi) başvurarak bildirip kayıt ettirmeleri İİK'nun 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.