T.C. KAYSERİ 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:00

Esas No: 2022/218 Karar No: 2022/432

Müşteki Şeker Faktoring A.Ş. tarafından sanık Eyup Şahiner aleyhine açılan çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunun yapılan yargılamasında;

13/12/2022 tarihli karar ile sanık Eyup Şahiner'in muhatabı QNB Finansbank A.Ş. olan 10/05/2022 keşide tarihli 10/05/2022 ibraz tarihli 38.000,00 TL bedelli çek yönünden üzerine atılı “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak” suçunu işlediği anlaşılmakla şikayete konu olan çekin karşılıksız kalan kısmı olan 34.400,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği anlaşılmakla;

1- Yapılan tüm araştırmalara ve usuli işlemlere rağmen açık adresi tespit edilemeyen Hamit ve Hatice oğlu 01/05/1978 doğumlu Kahramanmaraş Göksun Kömür nüfusuna kayıtlı Eyup Şahiner'e mahkemece verilen kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanık Eyup Şahiner'in karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli karar hüküm özetinin tebliğ tarihininden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunabileceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.01/03/2024