Yayınlanma: 17.02.2025 - 00:01

T.C KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/237

DAVACI: GÜLİZAR KARSLIOĞLU

VEKİLİ: Av. YASEMİN ARSLAN ÖZDEMİR

DAVALI: ASLAN KARSLIOĞLU

DAVA: Nafaka

DAVA TARİHİ: 12/03/2024

Davacı Gülizar Karslıoğlu tarafından, davalı Aslan Karslıoğlu aleyhine Nafaka davası açılmış, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili hakkında hükmedilmiş bulunan 700-TL tedbir nafakasının 9.300-TL artırılarak aylık 10.000-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine talep ve dava etmiştir. Davalı Aslan Karslıoğlu'na tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalı Aslan Karslıoğlu'na ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalının HMK 127. maddeleri gereğince ilk itirazları ile birlikte esas dava hakkındaki cevabını, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkeme kalemine bildirmesine, davalının iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermesi halinde cevap dilekçesinin davacıya tebliği için gerekli olan şimdilik 750,00-TL gider avansının davalı tarafından gider avansı olarak mahkememiz veznesine yatırılması davalıya İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

Davanın duruşması 17/04/2025 günü saat 10:10'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyeninin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesihalinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği DAVALIYA İLANEN İHTAR ve TEBLİĞ OLUNUR.