T.C. KAYSERİ 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. KAYSERİ 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E-2024/147-Ceza Dava Dosyası 12/12/2024

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Mustafa veGülcan oğlu,22/09/1972 Üsküdar doğumlu sanık Altan SARITAÇ 'a Mahkememizin 18/10/2024 tarih ve 2024/147Esas,2024/54 sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK'nun 158/1-f, son Maddesi gereğince neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 980.00 TL Adli Para Cezası ilecezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın dosyadaki bilinen adresine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamışve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.