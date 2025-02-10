T.C. KAYSERİ 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:01

T.C. KAYSERİ 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/18 Esas 2024/142 Karar

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Hasan Hüseyin ve Fatma oğlu, 06/06/1986 Hayrabolu doğumlu sanık Fatih Bekir ÜRE , mahkememizin 12/12/2024 tarih ve2024/18 Esas, 2024/142 sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK'nun158/1-f, son Maddesi gereğince neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS ve 2.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI ilecezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamışve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.31/01/2025