T.C. KAYSERİ 7.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/31 Esas

KARAR NO: 2023/894

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/12/2023 tarihli ilamı ile Yusuf ve Hadice oğ. 20/02/1987 Halep D.lu HUZEYFA ELAHMED'in TCK. 191/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, suça konu emanet eşyaların müsaderesine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığındangerekçeli karar tebliğ edilemediğinden hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Sanığın, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07/05/2024