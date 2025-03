T.C. KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:01

KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/491KARAR NO : 2025/27

DAVACI: HAVVA MİHRİBAN ÖKSÜZ-24****80 - Üngüt Mah. 71114. Sk. No: 3 İç Kapı No: 8 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

DAVALI: DERVİŞ ÖKSÜZ-11****24 - Kümbet Mah. Özlem Sk. No: 4/1 İç Kapı No: 9 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

DAVA: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)

DAVA TARİHİ: 09/06/2023

KARAR TARİHİ: 15/01/2025

Davalı Derviş Öksüz'ün adresi meçhul sayıldığından, 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği gerekçeli karar evrakının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanıdığı üzere;

1-Davacının davası sübut bulduğundan KABULÜ ile;

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Cumhuriyet Mah/Köy, Cilt No: 2,Hane No:16, Birey Sıra No: 50 'de nüfusa kayıtlı Bayram ve Fatma kızı, 13/03/1984 doğumlu, 24134392480 TC Kimlik numaralı Havva Mihriban Öksüz ile aynı hane Birey Sıra No: 27'de nüfusa kayıtlı, Halilve Mürüvvet oğlu, 15/03/1980 doğumlu, 11012834224 TC Kimlik numaralı Derviş Öksüz'ün 4721 sayılı TMK 166/1 maddesi gereğiBOŞANMALARINA,

2.1-4721 sayılı TMK madde 182'ye göre müşterek çocuk Birey Sıra No: 51'de nüfusa kayıtlı 03/08/2009 doğumlu, 32840109254 TC Kimlik numaralı Semra Rana ile Birey Sıra NO: 56'da nüfusa kayıtlı 24/07/2015 doğumlu, 23900771436 TC kimlik numaralı Davut Yağız'ın velayetinin davacı anne Havva Mihriban'a VERİLMESİNE,

2.2-Müşterek çocukların, mal varlığı olmadığından, TMK madde 353 ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük madde 4 gereğince bu konuda defter istenmesine ve ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

2.3-Müşterek çocukların mal varlığı olduğunda, velayeti kendisine verilen eşe bu durumu mahkememiz bir (1) ay içerisinde bildirmek zorunda olduğunun hatırlatılmasına,

Bu konuda mahkememize başvuru olduğu takdirde gereği için durumun, velinin yerleşim yeri Aile Mahkemesine ihbarına. Velinin yerleşim yeri mahkememiz yargı çevresinde olduğu takdirde çocuğun mal varlığı ile bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklere ilişkin defter ve kayıtları bir (1) ay içerisinde mahkememize ibraz zorunda olduğunun veliye hatırlatılmasına. İbraz halinde bunların bu dosya da muhafazasına,

3-Herayın 2. ve 4. Pazar günleri saat 09:00 dansaat 18:00 e kadar; dini bayramların (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) 2. günü saat 09:00 ile 18:00 arası ve resmi bayramlarda (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos) saat 13:00 ile 18:00 arasındadavalı baba Derviş ile müşterekçocuklar arasında şahsi ilişki tesisine,

4-Davacının şartları oluşmayan yoksulluk nafakası talebinin reddine,

5-4721 sayılı TMK 182/2 gereği kararın kesinleşmesinden itibaren müşterek çocuklar 03/08/2009 doğumlu, 32840109254 TC Kimlik numaralı Semra Rana ile24/07/2015 doğumlu, 23900771436 TC kimlik numaralı Davut Yağız için aylık 3.000'er TL (toplam 6.000 TL) iştirak nafakasının, davalı baba Derviş'ten alınarak, davacı anne Havva Mihriban'a VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE, belirlenen nafakanın her yıl karar tarihindeki yıllık ÜFE oranında arttırılmasına,

6-4721 sayılı TMK. madde 174/1 e göre, kararın kesinleşmesinden sonra 150.000 TL maddi tazminatın davalı Derviş'ten alınarak, davacı Havva Mihriban.'a VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

7-4721 sayılı TMK. madde 174/2 e göre, kararın kesinleşmesinden sonra 150.000 TL manevi tazminatın davalı Derviş'ten alınarak, davacı Havva Mihriban.'a VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

8-492 sayılı harçlar kanunu, madde 21 e göre alınması gereken 615,40 TL maktu karar ve ilam harcından peşin harcın mahsubu ile bakiye 435,50 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

9-Davacı taraf adli yardımdan faydalandığından, suçüstü ödeneğinden karşılanan 27.540,00 TL ilanen tebligat giderinin, davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

10-Davacı tarafından yapılan 179,90 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç, 25,60 TL vekalet harcı,9.780,50 TL ptt ve tebligat olmak üzere toplam: 10.165,90 TL yargılama harç ve giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

11-6100 sayılı HMK 329, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 169 ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

12-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama harç ve gideri bulunmadığından, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

13-Arta kalan gider avansının, kararın kesinleşmesi halinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 15/01/2025