T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 02 Haziran 2023

Sayı: 2022/657 Esas 26/04/2023

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar, ANTİRANİK ESENCİ ve diğer davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro Öncesi Hukuki Sebebe Dayalı Tapu İptali ve tescili davası nedeniyle; Davacı Hazine vekili tarafından Sivas ili, Hafik ilçesi,Düzyayla Köyü sınırları içerisinde bulunan 114 ada,36-37-38-40-41 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili kadastro çalışmaları yapılırken davalılar adına yapılan kaydın usul ve yasaya aykırı olduğundan söz konusu taşınmazları özel mülkiyete konu olmayacak Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi gereken devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması sebebiyle davalılar adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptali ile hazine adına tapuya kayıt ve tescili talebi ile ilgili olarak Sivas 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/02/2020 tarih 2016/1066 esas ve 2020/124 karar sayılı kararı ile "Davanın REDDİNE" karar verildiği, karara karşı davacı Hazine vekilince istinaf kanun yoluna başvurulduğu, Dairemizin 18/05/2022 tarih 2022/657 esas ve 2022/619 karar sayılı kararı ile "Davacı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE" 6100 sayılı Yasanın 353/1-b-1 ve 3402 sayılıKadastro Kanunun Ek 6.maddesi uyarıncatemyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği,Dairemiz kararına karşı davacı Hazine vekili tarafından temyiz kanun yoluna başvurulduğu, temyizbaşvuru dilekçesi ile Dairemiz kararınınbozulmasına karar verilmesini talep etmiş olup, tebligat yapılamayan davalılar ANTİRANİK ESENCİ (Ardavaz veZarife'den olma 20/05/1953 Horhum doğumlu), ZARİFE ESENCİ ( Misah ve Yeter'den olma 04/04/1921 Pınarbaşı doğumlu), VERJİN ESENCİ (Ardavas ve Maryem'den olma 01/07/1927 Düzyayla doğumlu), VAHAN ESENCİ ( Ardavaz ve Vartanus'dan olma 05/05/1940 Horhum doğumlu), NİKOGOSESENCİ (Ardavaz ve Meryem'den olma01/07/1928 Horhum doğumlu), MARYAM ESENCİ (Ardavas ve Zarife'den olma 09/11/1949 Düzyayla doğumlu)'ye ilan tarihinden itibaren7 gün sonra KARAR İLAMIve TEMYİZ BAŞVURU DİLEKÇESİ'nin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu,7201sayılı T.K.'nun28.ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.