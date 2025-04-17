T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYESİ 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2025/397 Esas
KARAR NO: 2025/350
DAVACI: DİYANA ELHAC ABİD - 99932443610 - Gülük Mahallesi Örnek Sokak. No:2 İç Kapı No: 5 Melikgazi /KAYSERİ
DAVALI: İBRAHİM ELŞEYH
Davacı DİYANA ELHAC ABİD lehine dairemizde açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı İBRAHİM ELŞEYH'in tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve herhangi bir mernis kaydının da olmaması nedeniyle dairemizden verilen 12/02/2025 tarih ve 2025/397 Esas, 2025/350 Karar sayılı ilamı iledavacı vekilinin istinaf başvuru talebinin HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun 353 ve 361. Maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta sürede Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2025