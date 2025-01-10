T.C. KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAZBUT VAKIFLAR

- Kira süresinin, yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 21 yıl olması,

- Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;

- 1.Yıl Aylık:5.000,00.-TL (beşbinTürkLirası)+(İhale Artışı)

- 2. Yıl aylık kirasının bir önceki yılın aylık kirası + TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması,

- 3.Yıl Aylık: 40.000,00.-TL (kırkbinTürkLirası)+(İhale Artışı)+(önceki 2 yılın tüfesi), 4. yıldan 14. yılın sonuna kadar, aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

- 15.yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 oranında kira artışı yapılarak oluşacak bedel+ önceki yılın TÜFE artışı olması,

- Devam eden yıllarda ise sözleşme süresi sonuna kadar (21. yılın sonuna kadar) aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

-Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

-Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

-Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, idarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre miktarının %25'i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,

-Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,

-Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanun’da belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi, taşınmazın "Ticaret" fonksiyonunda kullanılması şartlarıyla; 21 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesidir.