T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/179

DAVALILAR : 1- MUSTAFA SEVİNÇ

2- SAFİYE SEVİNÇ, Karaçayır Köyü,Kelkit/ GÜMÜŞHANE

3- SEMİH SEVİNÇ, Karaçayır Küme Evleri No:20 Kelkit/ GÜMÜŞHANE

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan SAFİYE SEVİNÇ'İn dava dilekçesinde belirtilen adreslerine çıkarılan tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/06/2025 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip tutanağıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.