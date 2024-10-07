T.C. KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/194 Esas

Mirasçı Zehra Gürler 316*****138 mirasçı olarak taraf bulunduğunuz ve mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Okunması (Noter) davası nedeniyle; Mirasçı Zehra Gürler'in bilinen adreslerine çıkarılan davetiye, adreslerinde bulunmaması gerekçesiyle iade edilmiş, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden vasiyetname, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğ işlemleri yapılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla:"4721 S. TMK'nun 596. Mad. Uyarınca ekte sureti sunulan vasiyetnamenin belirlenen gün ve saatte açılarak okunacağı, dilediğiniz takdirde hazır bulunmanız, aksi takdirde vasiyetnamenin hazır bulunan ilgililer huzurunda açılıp okunacağı ve tarafınıza da okunmuş sayılacağı, aynı kanunun 598/2 mad. Uyarınca işbu bildirimin tebliğinden itibaren 1 ay içinde vasiyetnameye itiraz etmemeniz durumunda vasiyetnameyle lehine tasarrufta bulunulana mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren mirasçılık belgesi verilebileceği, muris Hatice Üstünsoy'un 02/04/2022 tarihinde vefat ettiği, istanbul 29. Noterliğinin 12/01/1994 tarih ve 1066 yevmiye nolu vasiyetnamesi ile 12/12/2024 tarih, saat 10:20'a bırakılan duruşmanız ilanen ihtar ve tebliğ olunur" 04/10/2024