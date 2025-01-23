T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/462 Esas

Davacı , ŞERİFE ŞARKICI ileDavalı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ovacık Mahallesi, 119 ada 2 parsel sayılı taşınmazın güney sınırına bitişik, 138 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kuzeyine bitişik sınırdaş olan, ormanın doğusunda kalan, yaklaşık 2300 metrekare yüz ölçümündeki yerin davacının murisi olan Yunus Şarkıcı tarafından 1992 yılından beridir malik sıfatıyla vefatından sonra ise davacının malik sıfatıylanizasız ve fasılasız olarak kullanıldığı iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.