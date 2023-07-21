T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

ESAS NO: 2016/103

KARAR NO: 2021/201

Mustafa ve Münire kızı **/**/1956 doğumlu 526*****174 T.C. Kimlik Numaralı Semra BAŞAR'a bilinen tüm yurt dışı adreslerinden tebligat yapılamamış olmakla;

Davacı Hüseyin KARAKOR vekili Av. Mustafa YUMUŞAK tarafından; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mah. 748 parselde bulunan taşınmazın 1971 yılında satın alan müvekkilinin günümüze kadar malik sıfatı ile zilyet olduğunu bu nedenlerle tapu sicilinin satış senedi gibi düzeltilmesini ve taşınmaz mülkiyetinin müvekkili lehine tesciline karar verilmesi talepli açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında mahkememizin 16/02/2021 tarih 2016/103 E - 2021/201 K sayılı kararı ile davanın REDDİNE karar verildiği,

Davacı vekili tarafından 29/04/2021 tarihli istinaf dilekçesi ile özetle mahkememiz red kararının usul ve yasaya aykırı olduğundan bahisle mahkememiz kararı istinaf edilmiş olduğu,

İş bu metinde belirtilen gerekçeli karar hüküm özeti ve istinaf dilekçesi sonuç özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere ve davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşılık tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunulabileceği veya katılma yolu ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF başvurusunda bulunabileceği açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.