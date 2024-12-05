T.C. KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1475 Esas

DAVALILAR: 1- FATMA GÖKÇE BULUT

2- MEHMET VEYSEL BULUT

3- NESLİHAN BULUT

4- TUBA NUR BULUT

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 27/02/2025 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 150.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı MEHMET VEYSEL BULUT'a ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: MEHMET VEYSEL BULUT- Neslihan ve Necip 'dan olma