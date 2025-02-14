T.C. KEMER İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KEMER İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/63 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/63 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
4.255.000,00
1
Taşıt
Cinsi: Otomobil Kullanım Şekli: Ticari Marka: FİAT Tip: EGEA SEDAN S4 EASY 1.4 FIRE 95 Model Yılı: 2023 Araç Sınıfı: MI Rengi: SARI Yakıt: Benzin Silindir Hacmi: 1368 cc Motor Gücü: 70 kW Vites: Manuel Koltuk Sayısı: 5 Net Ağırlık: 1225 kg Azami Yüklü Ağırlığı: 1650 kg
Katar Ağırlığı: 2850 kg Römork Azami Yük Ağırlığı Frenli / Frensiz: - kg / 500 kg Şasi No: NM43560000U054546 Motor No: 843A10003040155 Lastik ebatları: 195/65 R15Tespit konusu araç çalışır yürür kullanılır durumdadır. Lastikleri yıl olarak ortalama seviyede kilometre sayacı 2.601 kilometrededir. aracın anahtarları ve ruhsatı yoktur. Aracın boyasında yer yer çizik ve deformasyonlar bulunmaktadır. Aracın koltukları kısmen amblajlı kısmen lekeli ve deformedir. Aracın konsol bölümü de çizik ve deforme vardır. Tespit konusu ticari plakalı ve KEMER FAVORİ TAKSİ durağı etiketlidir. Favori taksi için yapılan araştırma da Merkez, Yalı Cd., 07980 Kemer/Antalya adresinde bulunduğu Ay Işığı Plajına yakın bir bölge de hizmet verdiği görülmektedir. 07 T 2788 plakalı FİAT marka EGEA SEDAN S4 EASY 1.4 FIRE 95 Model aracın mevcut durumu değerlendirildiğinde icra dosyasındaki tespit tarihi itibariyle 2. El piyasa satış fiyatının 755.000 TL tutarında olacağısadece plaka değerinin 3.500.000,00 TL tutarında olduğunun görüş ve kanatine ulaşıldığı belirtilmiştir.
Kemer İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/69 Esas 2024/163 Karar sayılı kararında dosyasından verilen kararında kıymet takdirine konu 07T2788 Plakalı aracın araç bedelinin ve plaka değerinin 4.255.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri:
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2025 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:02
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2025 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:02
23/01/2025 (İİK m.114/4)