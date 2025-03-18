T.C. KEŞAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:01

T.C. KEŞAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/130

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; Edirne İli, Keşan İlçesi, Karahisar Köyü, 114 Ada 5 parsel, 119 ada, 5 parsel, 119 ada, 6 parsel, 130 ada 30 parsel, 135 ada, 4 parsel, 147 ada, 8 parsel, 172 ada, 2 parsel ve 102 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki elbirliği halindeki mülkiyetin satış yoluyla giderilmesine ve satış bedellerinin hissedarlar arasında miras payları oranında paylaştırılmasına ve davalı/borçlu Muzaffer ATICI 'nın hissesine düşen bedelden öncelikle müvekkilin Bursa 2. İcra Müdürlüğü’nün 2022/10404 Esas sayılı dosyasına konu alacağımızın ödenmesi talebi ile mahkememizde Ortaklığın giderilmesi davası ile taşınmazların satışını talep etmiş ancak Davalı Hüseyin KORUCU'nun adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince Dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun davalı Hüseyin KORUCU'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesini ve bilirkişi raporunu tebliğ almış sayılacağınız hususu ile duruşmanın 15/05/2025 günü saat: 09:25'e ertelenmesine karar verilmiş belirlenen günde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu ilanen İHTAR VE TEBLİĞ olunur. 14/03/2025