T.C. KEŞAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/1598 Esas

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle;Edirne İli, Keşan İlçesi,İspatcami Mahallesi, 22 Ada, 9 Parsel'’de bulunan taşınmazdaki müvekkillere ait bağımsız bölümlerin mevcut arsa paylarının binaya ilişkin kat mülkiyetinin kurulduğu ve tapu siciline kaydedildiği tarihteki projesi, konumu, büyüklüğü, değeri ve diğer objektif ölçütler göz önüne alınarak artırılmak sureti ile düzeltilmesini talep etmiş ancak davalı Bülent ÇETİNKAYA'nın yurt dışında yaşadığı, sistem üzerindeki ve konsolosluk kanalıyla yapılan adres araştırmasında aynı adres olmasına rağmen tebligat yapılamamış olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince Dava dilekçesinin davalı Bülent ÇETİNKAYA'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesini tebliğ almış sayılacağınız hususu ile duruşmanın 05/12/2024 günü saat: 09:55'e ertelenmesine karar verilmiş belirlenen günde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususuilanen İHTAR VE TEBLİĞ olunur.30/09/2024