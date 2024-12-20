T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/416 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/416 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne ili, Keşan ilçesi, Yenimescit Mah. 976 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın 214 m2 yüz ölçümlü" Bahçeli Kargir Ev" niteliğindeki taşınmaz olduğu, Yenimescit mah. Esat sok. no:7 posta adresinde konumlu olduğu, taşınmaz şehir merkezine yürüme mesafesinde yer almakta olduğu,parsel üzerinde yığma kargir yapı tarzında zemin +2 normal katlı bina bulunduğu, bina toplamda 349 m2 alanlı olup zemine katı 115 m2 , 1 ve 2 normal katı 117 m2 alanlı olduğu, binanın dışı sıvalı ve boyalı, çatı örtüsü bulunmamakta olduğu, binanın giriş kapısı alüminyum doğrama, kat holleri merdiven ve sahanlıkları seramik kaplı, dairelerin giriş kapıları ahşap doğrama ve pencereleri pvc doğrama olduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Yenimescit Mah. Esat Sok. No:7 Keşan / EDİRNE, Yüzölçümü : 214 m2

İmar Durumu : 24/07/2017 tarihli, keşan revizyon imar planında , (A-3) ayrık nizam 3 kat, Taks:0.40 Kaks:1.20, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.320.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:25

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 14:25

17/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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