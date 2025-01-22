T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/246 Esas

KARAR NO : 2018/36

Davacılar ARAP GÖKDEMİR, AYŞEGÜL ŞAHİN, DÖNE YILMAZ, FİDAN GÖKDEMİR, FİDAN HAPPANİ, SAADET ÇELİK, SEVGİ DURMUŞ, SÜREYYA ÇELİK, TÜRKAN KARADAŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Açık kimlik ve adresi tespit edilemeyen tapu kayıt maliki Mehmet Haleplioğlu'nun tüm aramalara rağmen mirasçılarının tespit edilememesi nedeniyle tapu kayıt maliki Mehmet Haleplioğlu'na karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın REDDİNE,

1-Ret halinde alınması gereken 35,90 TL maktu harcın davacı tarafından peşin yatırılan 126,25 TL den mahsubu ile 90,35 TL nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,

2-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerine bırakılmasına,

3-Dahili davalı Maliye Hazinesi kendisini vekille temsil ettirdiğinde karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine

4-Davacılar tarafından yatıralan gider avansından yapılan yargılama giderlerinin mahsubu ile bakiye kısmın kararın kesinleşmesine müteakip ve talep halinde davacılara idaesine,

Davacı vekilinin yokluğunda ve davalı vekilinin yüzüne karşı bu kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay temyiz yolunabaşvurabileceklerine dair karar açıkca okunup usulen anlatıldı.

Kararın Davacılar Vekili Av.Umut Mehmet Sapan tarafından 18/12/2024 tarihinde Yargıtaya gönderilmek üzere temyiz edildiği anlaşıldığından, ilanın tebliğini takip eden bir haftanın bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay yoluna başvurabileceği hususu tapu kayıt maliki Mehmet Haleplioğlu'na karar ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur .18/12/2024