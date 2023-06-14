T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/15 Esas
DAVALI: RAWYE MUSTAFA Osman Gazi Mah Bayraktar Sok No:12 Kilis Merkez/ KİLİS
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı RAWYE MUSTAFA 'nın tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden,Ön incelemeTensip Tutanağıdavalıyailanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Ön inceleme tensiptutanağının davalıya tebliğ edilemediğinden ve bütün araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden iş bu ön inceleme tensip tutanağınınDavalı RAWYE MUSTAFA'yaT.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup bu husus ön inceleme tensip zaptının ve dosyanın duruşmasının bırakıldığı 25/10/2023 günü saat 10:20 ' a bırakıldığı hususunun da tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.