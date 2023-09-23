T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/827 Esas

DAVALI: HATİCE SENKER

Davacı Bedriye Muhammed tarafından aleyhinize açılan velayetin kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hatice Senker'e duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Durusma Günü: 22/11/2023 günü saat: 10:35'de davalı HATİCE SENKER'in geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için erteleme halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150.mad. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.