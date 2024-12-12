T.C. KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/1366

KARAR NO: 2023/1878

DAVALI: FATMA UÇAR - 46348982004

Davacı tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan adres araştırmasında tebligata elverişli bir adresiniz tespit edilememekle, Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1366 Esas 2023/1878 karar sayılı Gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile

1-OSMAN ve MİNTEHA oğlu, 01/07/1920 doğumlu, 68656236372 T.C Kimlik Numaralı MUSTAFA HALEPLİOĞLU'NUN Gaziantep 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/363 Esas Sayılı Dosyasında Terekesinde Miras OrtaklığınaTemsil Etmek Üzere, MÜHİTTİN ve SADİYE oğlu, 07/11/1986 doğumlu, 55462369684 T.C. Kimlik Numaralı MUSTAFA ULUDAĞ'A TMK 640. Maddesi uyarınca miras ortaklığına TEMSİLCİOLARAK TAYİNİNE,

2-Gaziantep 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/363 Esas Sayılı Dosyasının Duruşmasına Katıldığına Dair Mahkememize Belge İbraz Edilmesi İle Ücretin Talep Edilmesi Halinde Kayyıma emek ve mesaisine karşılık olarak 2.000,00 TL ücret taktirine,

3-Miras Ortaklığı Temsilci Ücreti 2.000,00 TL'nin Davacı Vekili Tarafından Dosyasına Girmesi İçin Mahkeme Veznesine Depo Edilmesine,

4-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 269,85 TL karar ve ilam harcından Davacı tarafça peşin olarak yatırılan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 210,55 TL'nin Davacılardan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

5-Yapılan yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

6-Dosyada bulunan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iadenin elektronik ortamda hesaba aktarılmak sureti ile yapılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafın avanstan karşılanması sureti ilePTT merkez ve işyerleri vasıtası ile adreste ödemeli olarak GÖNDERİLMESİNE,

Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda miras ortaklığına temsilci atanması yönünden taraflarca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, mahkememizce veya bulundukları yer emsal mahkemeye bir dilekçe ile müracaatla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere kayyımın şahsı yönünden ise kararın tebliğinden itibaren 10 gün süreiçerisinde TMK md. 488 uyarınca denetim makamı olan Kilis Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize yada bulundukları emsal mahkemeye bir dilekçe ile müracaatla itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere Fatma Uçar'a (T.C No: 46348982004) ilanen tebliğ olunur. 19/11/2024