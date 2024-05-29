T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/57 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:
Mahkememizin 2024/51 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan ilçesi Karataş Mah. 41 parsel
Mahkememizin 2024/54 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4985 parsel
Mahkememizin 2024/55 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4981 parsel
Mahkememizin 2024/56 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4983 parsel
Mahkememizin 2024/57 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 2070 parsel
Mahkememizin 2024/58 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 1392 parsel
Mahkememizin 2024/59 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 52 parsel
Mahkememizin 2024/60 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 39 parsel
Mahkememizin 2024/61 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 37 parsel
Mahkememizin 2024/62 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 21 parsel
Mahkememizin 2024/63 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 18 parsel
Mahkememizin 2024/69 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 186 ada 2 parsel
Mahkememizin 2024/70 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 191 ada 4 parsel
Mahkememizin 2024/71 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 191 ada 8 parsel
Mahkememizin 2024/72 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Soğuksu Mah. 83 parsel
Mahkememizin 2024/73 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 191 ada 5 parsel
Mahkememizin 2024/74 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 185 ada 2 parsel
Mahkememizin 2024/75 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 186 ada 1 parsel
Mahkememizin 2024/77 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4980 parsel
Mahkememizin 2024/78 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 197 ada 1 parsel
Mahkememizin 2024/79 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 196 ada 2 parsel
Mahkememizin 2024/80 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 188 ada 1 parsel
Mahkememizin 2024/81 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 187 ada 1 parsel
Mahkememizin 2024/83 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 190 ada 1 parsel
Mahkememizin 2024/84 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 189 ada 1 parsel
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda Esas numaralı yazılı dosyalarında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/04/2024