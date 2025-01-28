T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 50779298-2021/23-Ceza Dava Dosyası

Kırıkhan 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 19/10/2023 tarih 2021/23 esas 2023/239 karar sayılı dosyasında ; Resmi Belgede Sahtecilik suçundan; sanık Mohamad oğlu, 1985 doğumlu Nedal MOHAMAD hakkında; HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiş, gerekçeli kararın; sanığa tebliğinin gerektiği ancak soruşturma aşamasında yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediğinden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ve sanığın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kararı istinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği tebliğ olunur. 22.01.2025