T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/66 Esas

Hatay ili Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu mahallesi kain 2515(eski 636 parsel) parsel sayılı taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, söz konusu yerlerin 2942 sayılı Kamulaştırma yasanın 10. maddesine göre mahkememizce acele kamulaştırmalarının yapıldığı, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile yukarıda esas numarası ile belirtilen davanın açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinde acele kamulaştırma aşamasında ortaya çıkabilecek farkın hak sahibi adına VakıfBank Kırıkhan Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 23/10/2023