T.C. KIRIKHAN İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.03.2024 - 00:00

Sayı: E.46339836-2023/757-İnfaz Hâkimliği Dosyası

Kırıkhan İnfaz Hakimliğinin 06/09/2023 tarih ve 2023/757 İnfaz Hâkimliği Dosyası Esas ve2023794 Karar sayılı ilamı ile Hükümlü Ahmet ve Meryem oğlu 01/01/1994 İdlip Doğumlu, 99939396872 T.C. Kimlik Nolu Mehmet EL ŞEYH hakkında ;

1- Hükümlü MEHMET EL ŞEYH hakkında Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunun 25/08/2023 tarih ve 2023/869 CBS ilam sayılı talebinin KABULÜNE,

2- Hükümlü MEHMET EL ŞEYH'in 5275 sayılı Yasanın 105/A. maddesinin 6 (a). maddesi uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı içinaçık ceza infaz kurumuna gönderilmesine,

3- Antalya 1. İnfaz Hakimliğinin 14/04/2023 tarih ve 2023/6514 esas 2023/6502 karar sayılı kararının kaldırılmasına,

4- Hükümlüye, açık ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmaması halinde, firar suçunu gerçekleştirmiş olacağından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanacağının ihtar olunmasına karar verildiği,

Kararın hükümlünün tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebliğatın bila tebliğ dönmüş olması sesebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK'un 310 maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.12/03/2024