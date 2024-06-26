T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/530 Esas

Dahili Davalı: Serdar DEMİRCİ

Mahkememizin 2023/530 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Aşağımahmutlar köyü, 753 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Kırıkkale Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 21.11.2024 günü saat 09.35'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda payınıza 93,91 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.