T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:01

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Kırıkkale Belediye Başkanlığı arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Kırıkkale Belediye Başkanlığı adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 28/01/2025

ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL

2025/46 KIRIKKALE MERKEZ AŞAĞI MAHMUTLAR 693 1-2-3-4-5