T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Yayınlanma: 17 Nisan 2023

Sayı : 2022/476 Esas 14/04/2023 KIRKLARELİ MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Kırklareli ili MerkezİlçesiEriklice Köyü. 90, 781, 782, 833, 994 parsel sayılı taşınmaz malikleri Nurettin kızı Şerife, Nurettin kızı Fatma; Nurettin kızı Cemile 'nin gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahsın duruşmaya gelip varlığını ve sağlığını ispat etmesi, yine bu kişileri tanıyan ve bilen ile kendisi hakkında bilgi sahibi olan var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize anılan dosya üzerinden müracaat ile bilgilerini ulaştırmaları 2.KEZ İLAN olunur.

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Adres : KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Merve ÇİPLİOĞLU Zabıt Katibi