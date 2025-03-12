Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. KIRKLARELİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/171

KARAR NO: 2024/350

Mahkememizin 05/09/2024 tarih ve 2021/171 Esas, 2024/350 Karar sayılı kararı ile sanık MAHMUD EL ASİ'nin (Muhammed ve Fıdda oğlu, 01/09/1997 Halep doğumlu, TC Kimlik No: 99257746694) Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi, Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-L ve son cümle, 158/1-son, 62/1, 52/2-4, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS ve 293.460,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik durumu ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak hakkında verilen adli para cezasının TCK’nın 52/4. maddesi gereğince birer ay ara ile takdiren 24 eşit taksitte sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (ihtar edilemedi)

Dair, tarafların yokluğunda, iddia makamı Cumhuriyet Savcısı Eyüp YILDIRIM (252678)'ın katılımı ile isteme uygun olarak, 7499 sayılı Kanunun 18. maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanunun 273. maddesinin 1 fıkrası uyarınca kararın gerekçesiyle birlikte tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinafyasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildiği,İşbu kararın sanığın bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden, ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince, sanığın yokluğunda verilen kararın tüm yurtta yayın yapan ulusal bir gazete yayınlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06.03.2025