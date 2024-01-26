T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)'ne yöneltileceği,

-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;

- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas No

İl/İlçe

Köy/Ada/Parsel

Taşınmazın Toplam

Yüzölçümü

Kamulaştırılması istenen alanı

Malikler

2023/302

Kırklareli İli Merkez İlçesi

Karahamza Köyü.

101 Ada 453 parsel

6.651,03m2

242,51 m2 daimi irtifak hakkı

Celal Akkafa

2023/303

Kırklareli İli Merkez İlçesi

Karahamza Köyü.

101 Ada 334 parsel

2.822,17m2

271,38 m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri

Arif Can

Ayşe İhtiyar

2023/304

Kırklareli İli Merkez İlçesi

Karahamza Köyü.

101 Ada 363 parsel

8.158,93m2

2.463,04 m2 daimi irtifak hakkı

Fetih Gül

2023/305

Kırklareli İli Merkez İlçesi

Karahamza Köyü.

101 Ada 766 parsel

8.899,02m2

718,11 m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri

Celal Akkafa

2023/307

Kırklareli İli Merkez İlçesi

Karahamza Köyü.

101 Ada 367 parsel

18.213,44m2

1.823,22 m2 daimi irtifak hakkı ve 11,05 m2 pilon yeri

Mustafa Külüğ







2023/308

Kırklareli İli Merkez İlçesi

Çayırlı Köyü.

149 Ada 7 parsel

1.125,07m2

195,54 m2 daimi irtifak hakkı

Kadriye Erken

Zehra Uçar

Zait Erken

Ahmet Erken

Bedriye Var

Ahmet Özenç

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