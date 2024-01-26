T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Esas No
İl/İlçe
Köy/Ada/Parsel
Taşınmazın Toplam
Yüzölçümü
Kamulaştırılması istenen alanı
Malikler
2023/302
Kırklareli İli Merkez İlçesi
Karahamza Köyü.
101 Ada 453 parsel
6.651,03m2
242,51 m2 daimi irtifak hakkı
Celal Akkafa
2023/303
Kırklareli İli Merkez İlçesi
Karahamza Köyü.
101 Ada 334 parsel
2.822,17m2
271,38 m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri
Arif Can
Ayşe İhtiyar
2023/304
Kırklareli İli Merkez İlçesi
Karahamza Köyü.
101 Ada 363 parsel
8.158,93m2
2.463,04 m2 daimi irtifak hakkı
Fetih Gül
2023/305
Kırklareli İli Merkez İlçesi
Karahamza Köyü.
101 Ada 766 parsel
8.899,02m2
718,11 m2 daimi irtifak hakkı ve 5,29 m2 pilon yeri
Celal Akkafa
2023/307
Kırklareli İli Merkez İlçesi
Karahamza Köyü.
101 Ada 367 parsel
18.213,44m2
1.823,22 m2 daimi irtifak hakkı ve 11,05 m2 pilon yeri
Mustafa Külüğ
2023/308
Kırklareli İli Merkez İlçesi
Çayırlı Köyü.
149 Ada 7 parsel
1.125,07m2
195,54 m2 daimi irtifak hakkı
Kadriye Erken
Zehra Uçar
Zait Erken
Ahmet Erken
Bedriye Var
Ahmet Özenç