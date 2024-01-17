T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Ocak 2024

Sayı: E.15004184-2023/515-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2023/515 Esas-2023/300 Karar sayılı ilamı ile sanık Nejmeddin Ruhani üzerine atılı "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3, 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Afganistan doğumlu Zeyniddin ve Fatıma oğlu 01/01/1998 doğumlu Nejmeddin RUHANİ'nin adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.