T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMES'İNDEN

ESAS NO: 2024/342 Esas

DAVALI: HALİT YAVUZ EKEN(TC: 52*******60)

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup, ön inceleme duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü 25/06/2025 günü saat 09:54'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, karşı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz, tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 25/03/2025