T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/205 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesiuyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Dava konusu Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Şalgösteren Mevkii, Kayabaşı Mahallesi, 40 ada, 10 Parsel ve Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Şalgösteren Mevkii,Kayabaşı Mahallesi, 1860 ada, 5 Parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

DAVACILAR: Erdal YAMAN, Fahriye UZUN, Hayri YAMAN, Miktat YAMAN, Sadettin YAMAN, Sevim TATLISU, Zübeyde EMEKTAR

DAVALILAR: Kırşehir Tapu Sicil Müdürlüğüne İzafen Maliye Hazinesi, Maliye Hazinesi, X Oğlu MEHMET , X Oğlu MUSTAFA, X Oğlu SÜLEYMAN

DAVA: TAPU İPTALİ VE TESCİL (ZİLYETLİĞE DAYALI)

Davacı, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.