T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/395 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda açık kimliği yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI 2024/395 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 3633 2 Kırşehir Belediye Başkanlığı 2024/395 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 5559 17 Kırşehir Belediye Başkanlığı 2024/395 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 5652 22 Kırşehir Belediye Başkanlığı 2024/395 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 1584 2 Kırşehir Belediye Başkanlığı 2024/395 Kırşehir Merkez Yenice 6898 1 Kırşehir Belediye Başkanlığı 2024/395 Kırşehir Merkez Nasuhdede 6897 1 Kırşehir Belediye Başkanlığı

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 'ne yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.