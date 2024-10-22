T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/342 Esas

DAVALI: HALİT YAVUZ EKEN(TC:52*******60)

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi ibrazınızda tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve delillerin bulundukları yer bilgilerini detaylı bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 18/10/2024