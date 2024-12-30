Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. KIRŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/87 Esas

DAVALILAR : 1- MUSA ÇAPAR - T.C. 25292196118, Yenice Mah. 187. Sok. Çapar Apt. 7/2 Merkez Kırşehir Kırşehir Merkez/ KIRŞEHİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

14/01/2025 günü saat: 09:55'da mahkememiz duruşma salonunda gerçekleşecek duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, ayrıca TMK'nun 644.maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava konusu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu taşınmazlar üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği husus ihtar olunup; işbu tebligat dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.