T.C. KIRŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Ağustos 2023

Sayı: E.87033453-2022/366-Ceza Dava Dosyası

Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma suçundan Suça Sürüklenen Çocuklar Osman ÖZTÜRK ve Mehmet Hazar ÖZTÜRK hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen kararın ve istinaf Suça Sürüklenen Çocuklar müdafiilerince sunulan istinaf başvuru dilekçelerinin müşteki Mohammad Raouf ve Sabreıh Namah oğlu,24/06/2003 HERAT doğumlu Hasıbullah HAKIMI'ya tebliğ edilmesi gerektiği, müştekinin yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından gerekçeli karar ve Suça Sürüklenen Çocuklar müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olunmakla; a)Mahkememiz 11/07/2023 tarih, 2022/366 esas, 2023/240 karar sayılı ilamı ile Suça Sürüklenen Çocuklar Osman ÖZTÜRK ve Mehmet Hazar ÖZTÜRK'ün ayrı ayrı TCK'nun149/1-c, 31/3, 168/3, 62 maddeleri uygulanmak suretiyle neticeten ayrı ayrı 4'er yıl 5'er ay 10'ar gün hapis cezaları ile cezalandırılmalarına karar verilmiş,b)Karara karşısuça sürüklenen çocuk Mehmet Hazar ÖZTÜRK müdafii Av. Gülden ÇALIŞKAN 05/08/2023 tarihli ve Osman ÖZTÜRK müdafii Av. Aycan ÖĞÜLMÜŞ KOCA 02/08/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçeleri ile kararın usul ve yasaya aykırı olduğundanSuça Sürüklenen Çocuklar lehine bozulmasını veSuça Sürüklenen Çocukların beraatlerine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Yukarıda ayrıntıları belirtilen Mahkememiz ilamı ile bu ilama karşı verilmiş olan istinaf başvuru dilekçelerinin açık kimlik bilgileri belirtilen müşteki Hasıbullah HAKIMI'ya en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren kararlara karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve yine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Suça Sürüklenen Çocuklar müdafiilerinin istinaf taleplerine karşı cevap dilekçesi verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.