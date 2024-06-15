T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2022/531 Esas

KARAR NO: 2023/513

Davalı: 1- FUAT GÜREYCAN

Davacı: 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mahkememizden yukarıda numarası verilen dosyası ile yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE;

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Fuat Güreycan aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 1/6 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Damla Konakları B10 Blok zemin Kat 1 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Fuat Güreycan adına kayıt ve tesciline,

2- Davacının ortak gider, aidat ve tadilat bedeli yönünden taleplerinin REDDİNE,

Tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgilisine ilanen tebliğ olunur.