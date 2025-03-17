T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2017/453 Esas
KARAR NO: 2024/239
2863 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2024 tarihli ilamı ile 67 maddesi gereğince hakkında Düşme kararı verilen Mahmut ve Adi oğlu, 1982 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı İDRİS MAHMUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 13.03.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02190850