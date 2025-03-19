Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2017/453 Esas KARAR NO: 2024/239

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2024 tarihli ilamı ile 67 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdurrezzak ve Sara oğlu, 1993 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN ABDURREZZAK AHMET tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 13.03.2025