Yayınlanma: 17.03.2025 - 00:01

T.C. KIZILTEPE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/102 Esas

KARAR NO: 2023/284

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2023 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 1500 TL ADLİ PARA, 1 YIL 5 AY erteli HAPİS cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Samira kızı, 01/01/1970 doğumlu, İMAN MOHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 14.03.2025