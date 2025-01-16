T.C. KOCAALİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C. KOCAALİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2022/161

Karar No : 2024/156

Silahla tehdit suçundan sanık Murat Sarıoğlu aleyhine mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılamasında 07.05.2024 tarih ve 2022/161 Esas 2024/156 Karar sayılı ilamı ile; Sanık Murat Sarıoğlu'nun Ayşe Gündüz, Hacer Günata ve Kabil Bayır'a karşı silahla tehdit suçundan 5237 sayılı TCK.nın 106/2.a, 43/1, 62/1, 53/1-a-c-d-e, 53/2, 53/3, 54/1maddeleri uyarınca 2 YIL 7 AY 7 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanık Murat Sarıoğlu müdafi Av. Atiye Karacaoğlu Gündüz tarafından,mahkememiz kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu kararın kaldırılmasını ve sanığın beraatine karar verilmesini talep ederek istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Dosya kapsamında işlenen suçun mağduru olan İsmail ve Semra kızı, 11/09/1978 Ilgın doğumlu, Konya, Merkez, Sedirler mah/köy nüfusunda kayıtlı, müşteki Ayşe GÜNDÜZ tüm araştırmalara ve yazışmalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. Bu nedenle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29.maddeleri gereğince karar özetinin ve istinaf başvurusu dilekçe özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fikrasının aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal sürenin içerisinde yasa yollarına müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ya da istinaf incelemesine gideceği hususu ilanen tebliğ olunur.