Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

T.C. KOCAALİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/281 Esas

Mahkememizde Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Yeni Mahalle Mahallesi, 841 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 13,05 m²'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından davalı Fadime CANER'e, karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanunu'nun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalıya tebligat veya ilan tarihinden 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'ye yöneltileceği, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kocaali Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu İLAN olunur. 07/10/2024