T.C. KOCAALİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Mayıs 2023

ESAS NO: 2021/369 Esas

DAVALI: MUSTAFA ALPARSLAN HAN AK Yenişehir Mah. Ankara Cad. Aydınlar Sitesi E Blk. N: 389/5 İç Kapı N: 25Pendik/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/07/2023 günü saat: 14:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2023